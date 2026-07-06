ЦИК заверил список кандидатов на выборах от ЛДПР и принял документы от ЕР

Центризбирком заверил список кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму ЦИК заверил список кандидатов на выборах от ЛДПР и принял документы от ЕР

Москва6 июл Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании заверила федеральный список кандидатов от ЛДПР и список одномандатников для участия в парламентских выборах в сентябре, а также приняла документы от "Единой России".

Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва в количестве 247 человек, выдвинутый политической партией ЛДПР говорится в заявлении ЦИК

Как передает ТАСС, Центризбирком также принял документы от партии "Единая Россия", необходимые для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму.

Единороссы сдали в понедельник список из 400 федеральных и 225 одномандатных кандидатов. В процедуре сдачи участвовали представляющие федеральную пятерку Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы Александр Сидякин.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что враги готовятся осуществить провокации в ходе предстоящего избирательного процесса.