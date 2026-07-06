ЦИК дал партии "Яблоко" время до 8 июля на устранение недостатков в документах

ЦИК выявил недочёты в документах 25 кандидатов от "Яблока" на выборах в Госдуму ЦИК дал партии "Яблоко" время до 8 июля на устранение недостатков в документах

Москва6 июл Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ выявила недочёты в документах 19 кандидатов из федерального списка партии "Яблоко", а также у шести кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам. Партия имеет возможность скорректировать предоставленные сведения в срок до 8 июля 2026 года, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина в ходе заседания ведомства.

Выявленные недостатки касаются 19 кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов, и шести кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам <…>. В целях устранения указанных недостатков, приведения документов в соответствие с требованиями федерального закона партия вправе вносить уточнения и дополнения в документы, которые содержат сведения о кандидатах и в иные документы, представленные в ЦИК России не позднее 8 июля этого года заявила Бударина

Секретарь комиссии уточнила характер обнаруженных нарушений. По её словам, замечания со стороны ЦИК связаны с отсутствием заверенных надлежащим образом копий дипломов о высшем образовании, непредоставлением справок о наличии недвижимого имущества, а также отсутствием документов, подтверждающих изменение фамилии кандидатов, и иными техническими ошибками.

Партия "Яблоко" направила пакет документов, необходимых для заверения списков кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу, 4 июля. В федеральную часть списка партии вошли 275 кандидатов, ещё 137 человек были выдвинуты по одномандатным избирательным округам. "Яблоко" обладает правом регистрировать своих кандидатов без необходимости сбора подписей избирателей.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдёт в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.