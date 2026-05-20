Якушев: фракция ЕР после выборов в Думе может обновиться как минимум на 25%

Москва20 мая Вести.Фракция "Единой России" по итогам предстоящих выборов в Госдуме может обновиться как минимум на 25%, заявил секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев.

Он отметил, что из 316 действующих депутатов "Единой России" регистрацию на предварительное голосование прошли 239 (или 75% от общего количества депутатов от ЕР).

То есть, если мы говорим про обновление, то как минимум 25% - это уже обновление. И, конечно, мы понимаем, что не все действующие депутаты, которые идут на предварительное голосование, в итоге пройдут сказал Якушев, слова которого приводит ТАСС

По данным депутата, на уровне выборов в ГД заявления на участие в предварительном голосовании подали 5,2 тысячи человек, конкурс составляет 11,6 человека на место, в числе подавших заявление - 630 участников спецоперации.

Якушев добавил, что на всех уровнях выборов в предварительном голосовании принимают участие 1438 участников СВО, а также в качестве кандидатов зарегистрированы 32 Героя России.

Регистрация кандидатов на внутрипартийное предварительное голосование в преддверии выборов в сентябре завершилась 14 мая. Регистрация избирателей завершится 29 мая, сама процедура праймериз пройдет с 25 по 31 мая.