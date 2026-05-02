"Единая Россия" может сократить федеральный список на выборах до пяти человек ТАСС: "Единая Россия" может сформировать федеральный список из пяти кандидатов

Москва2 мая Вести.Партия "Единая Россия" рассматривает вариант сокращения числа кандидатов в общефедеральной части списка на выборах в Государственную думу до пяти человек.

Как сообщают источники ТАСС, внутри партии обсуждаются разные конфигурации – список может возглавить как группа из трех человек, так и один кандидат. Окончательное решение примет съезд партии.

Во главе списка будет не больше пяти человек, но возможна и тройка, и даже один человек говорится в сообщении

По словам одного из собеседников агентства, сейчас проводятся социологические исследования, чтобы определить уровень узнаваемости и поддержки потенциальных участников верхней части списка. Среди возможных кандидатов называют военного корреспондента, Героя России Евгения Поддубного.

Как и на выборах 2021 года, съезд сможет включать отдельных кандидатов в список без процедуры предварительного голосования. Также обсуждается возможность включения в списки губернаторов, которые, как ожидается, возглавят региональные группы.

Ранее "Единая Россия" продлила срок регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании по отбору претендентов на выборы в Госдуму до 14 мая. Решение было принято в связи с высоким интересом. Изначально регистрация должна была завершиться 30 апреля.