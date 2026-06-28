"Единая Россия" утвердила список кандидатов от партии на думских выборах

ЕР утвердила федеральный список партии на выборах в Госдуму "Единая Россия" утвердила список кандидатов от партии на думских выборах

Москва28 июн Вести."Единая Россия" на своем съезде в Москве утвердила федеральный список кандидатов от партии, а также список одномандатников на выборах в Госдуму.

На съезде ЕР председатель партии Дмитрий Медведев предложил включить в первую пятерку федерального списка главу МИД РФ Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, Героя России, заместителя гендиректора ВГТРК Евгения Поддубного, а также детского омбудсмена Марию Львову-Белову и Героя России, начальника главного штаба движения "Юнармия" Владислава Головина.

Участники съезда путем тайного голосования приняли решение утвердить федеральный список, куда вошли 400 кандидатов с Лавровым, Собяниным, Поддубным, Львовой-Беловой и Головиным в первой пятерке.

Также на съезде "Единой России" утвердили список из 225 кандидатов в одномандатных округах.

Ранее Медведев отмечал, что право представлять ЕР на выборах получили 480 участников СВО.