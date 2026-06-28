Москва28 июнВести.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил отблагодарить аплодисментами секретаря генерального совета партии Владимира Якушева, который зачитал имена более 600 человек, выдвинутых ЕР на предстоящие выборы в Госдуму РФ.
Оглашение имен на съезде "Единой России" в Москве заняло около получаса.
Владимир Владимирович справился с заданием. Надо проводить аплодисментамисказал Медведев, когда Якушев огласил весь федеральный список
На съезде "Единой России" выступил президент России Владимир Путин. В своей речи российский лидер сделал ряд заявлений, в том числе о месте России в мире, украинском конфликте и Западе, стратегии и сплоченности страны, внутренних задачах РФ.