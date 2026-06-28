На съезде "ЕР" Медведев предложил поаплодировать Якушеву, зачитавшему 600 имен Медведев предложил поаплодировать Якушеву, зачитавшему более 600 имен

Москва28 июн Вести.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил отблагодарить аплодисментами секретаря генерального совета партии Владимира Якушева, который зачитал имена более 600 человек, выдвинутых ЕР на предстоящие выборы в Госдуму РФ.

Оглашение имен на съезде "Единой России" в Москве заняло около получаса.

Владимир Владимирович справился с заданием. Надо проводить аплодисментами сказал Медведев, когда Якушев огласил весь федеральный список

На съезде "Единой России" выступил президент России Владимир Путин. В своей речи российский лидер сделал ряд заявлений, в том числе о месте России в мире, украинском конфликте и Западе, стратегии и сплоченности страны, внутренних задачах РФ.