Медведев призвал "Единую Россию" честно говорить с людьми и признавать ошибки Медведев призвал членов ЕР честно признавать свои ошибки в разговорах с людьми

Москва28 июн Вести.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал кандидатов от партии на выборах честно и открыто разговаривать с людьми и, в том числе, признавать ошибки. Об этом Медведев заявил на съезде партии в Москве.

Мы знаем, как сохранить и укрепить это доверие даже в условиях жесткого противостояния с Западом. Вот об этом и Владимир Владимирович только что говорил. Прежде всего, что для этого нужно? Просто честно разговаривать с людьми.

Мы знаем, как сохранить и укрепить это доверие даже в условиях жесткого противостояния с Западом. Вот об этом и Владимир Владимирович только что говорил. Прежде всего, что для этого нужно? Просто честно разговаривать с людьми. Честно и открыто признавать и ошибки. От них никто не застрахован сказал председатель "Единой России"

По словам Медведева, именно стремление к открытости и честности всегда были залогами успеха партии на выборах

Мы всегда так делали, и именно заинтересованный и откровенный разговор с избирателями, понимание их проблем и запросов не раз решали, скажем так, исход выборов в пользу "Единой России". Такой подход нужно сохранить и в агитационной работе десятков тысяч наших активистов, первичных отделений, муниципальных депутатов, сторонников и общественников добавил Медведев

На съезде "Единой России" в Москве выступил ранее также и президент страны Владимир Путин.