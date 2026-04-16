Москва16 апр Вести.Председатель партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев заявил, что ЕР как правящая партия не должна давать гражданам неисполнимые обещания и заниматься популизмом. Такое заявление он сделал на встрече с экспертным советом по подготовке новой народной программы, с которой партия планирует идти на парламентские выборы, его слова передает ТАСС.

"Единая Россия" - правящая партия. И она не должна заниматься прожектерством, не должна давать неисполнимые обещания, не должна заниматься популизмом сказал Медведев

Он добавил, что другие политические силы нередко "это делают". По словам Медведева, деятельность оппозиции во многом строится на критике. В этом контексте Медведев заявил, что для "Единой России" популизм является недопустимым подходом.