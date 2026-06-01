Медведев: ЕР представит манифест, который может стать политической программой

Москва1 июн Вести.Партия "Единая Россия" в скором времени представит манифест, который может стать политической программой на долгосрочную перспективу. Об этом заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, в настоящий момент документ дорабатывается.

В ближайшее время "Единая Россия" также представит обществу и на суд партии манифест "Единой России"... Он может стать нашей политической программой, в которой будут очерчены долгосрочные стратегические перспективы работы сказал Медведев в ходе расширенного заседания бюро Высшего совета ЕР

