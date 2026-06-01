Москва1 июнВести.Партия "Единая Россия" в скором времени представит манифест, который может стать политической программой на долгосрочную перспективу. Об этом заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, в настоящий момент документ дорабатывается.
В ближайшее время "Единая Россия" также представит обществу и на суд партии манифест "Единой России"... Он может стать нашей политической программой, в которой будут очерчены долгосрочные стратегические перспективы работысказал Медведев в ходе расширенного заседания бюро Высшего совета ЕР
Ранее стало известно, что "Единая Россия" намерена встать на защиту прав студентов по вопросу использования искусственного интеллекта в образовании. Коме того, сообщалось, что партия обеспечила принятие более 100 законов по развитию Арктики и Дальнего Востока.