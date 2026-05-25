"Единая Россия" обеспечила 100 законов по развитию Дальнего Востока и Арктики

Москва25 мая Вести."Единая Россия" обеспечила принятие более 100 законов по развитию Арктики и Дальнего Востока, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Якушев выступил на партийном форуме "Есть результат!" во Владивостоке. По его словам, среди ключевых - закон о северном завозе и программа "Дальневосточный гектар", чье действие было распространено и на Арктику.

Отдельная тема – Северный морской путь. Это стратегический маршрут глобального значения. Наша цель – довести грузопоток до 70 млн тонн к 2030 году сказал Якушев, чьи слова приводит пресс-служба партии

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали нейросеть, предназначенную для высокоточного прогноза метеорологических явлений в Арктике.