Москва25 маяВести."Единая Россия" обеспечила принятие более 100 законов по развитию Арктики и Дальнего Востока, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Якушев выступил на партийном форуме "Есть результат!" во Владивостоке. По его словам, среди ключевых - закон о северном завозе и программа "Дальневосточный гектар", чье действие было распространено и на Арктику.
Отдельная тема – Северный морской путь. Это стратегический маршрут глобального значения. Наша цель – довести грузопоток до 70 млн тонн к 2030 годусказал Якушев, чьи слова приводит пресс-служба партии
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали нейросеть, предназначенную для высокоточного прогноза метеорологических явлений в Арктике.