Москва4 маяВести.Развитие Арктической зоны - большая и амбициозная задача, которая сегодня является для России приоритетом. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Он отметил, в частности, уникальные компетенции РФ для работы в местных условиях.
Арктика сегодня - приоритет нашей страны. Разработаны мастер-планы опорных городов по всей Арктике, в том числе на Ямале. У нас три опорных точки, у всех своя экономическая специализация. И, конечно, большой фронт работы по изменению социальной жизни, по улучшению всех направлений: образования, медицины, благоустройства. Эта амбициозная задача растягивается до 2035 года. Россия имеет уникальные компетенции, ни у кого в мире таких нет, начиная от ледокольного флота — уникальное достижение нашей страны - до умения жить и успешно работать на этой землесказал Дмитрий Артюхов
В качестве иллюстрации он привел пример Нового Уренгоя.
Когда-то казалось - места непроходимые. Сегодня это очень молодой, красивый, развивающийся город с сильными коллективами, в первую очередь связанными с добычей нефти, газа. Этим коллективам под силу любые задачи, и когда надо выходить на новые сложные технологические вызовы, сложное бурение - здесь специалисты имеются. Это, конечно, золотой запас нашей страны в нефтегазовой сфереподчеркнул глава ЯНАО
Эффект от развития российской Арктики, по его словам, будет комплексным.
Уверен, что реализация плана развития Арктической зоны в целом и особенно наших опорных городов даст комплексный эффект и существенное экономическое развитие. Запланирован ввод месторождений, промыслов — это все на триллионы рублей до 2035 года. И, конечно, социальная инфраструктура тоже будет подтягиваться, много будет нового строительства для того, чтобы уровень жизни в Арктике становился вышеотметил Дмитрий Артюхов