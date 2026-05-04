Москва4 мая Вести.Развитие Арктической зоны - большая и амбициозная задача, которая сегодня является для России приоритетом. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он отметил, в частности, уникальные компетенции РФ для работы в местных условиях.

Арктика сегодня - приоритет нашей страны. Разработаны мастер-планы опорных городов по всей Арктике, в том числе на Ямале. У нас три опорных точки, у всех своя экономическая специализация. И, конечно, большой фронт работы по изменению социальной жизни, по улучшению всех направлений: образования, медицины, благоустройства. Эта амбициозная задача растягивается до 2035 года. Россия имеет уникальные компетенции, ни у кого в мире таких нет, начиная от ледокольного флота — уникальное достижение нашей страны - до умения жить и успешно работать на этой земле сказал Дмитрий Артюхов

В качестве иллюстрации он привел пример Нового Уренгоя.

Когда-то казалось - места непроходимые. Сегодня это очень молодой, красивый, развивающийся город с сильными коллективами, в первую очередь связанными с добычей нефти, газа. Этим коллективам под силу любые задачи, и когда надо выходить на новые сложные технологические вызовы, сложное бурение - здесь специалисты имеются. Это, конечно, золотой запас нашей страны в нефтегазовой сфере подчеркнул глава ЯНАО

Эффект от развития российской Арктики, по его словам, будет комплексным.