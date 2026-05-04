Губернатор Артюхов отметил широкие возможности для самореализации в ЯНАО Губернатор Артюхов: в ЯНАО доступны широкие возможности для самореализации

Москва4 мая Вести.В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доступны широкие возможности для тех, кто хочет проявить себя на севере, подчеркнул в интервью ИС "Вести" губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Как следует с его слов, значительная часть нового поколения идут по стопам семьи в выборе профессии.

Еще недавно [ЯНАО] был регионом первооткрывателей, куда приходили молодые геологи. Сегодня у этих геологов уже дети и внуки идут по их стопам. И если это будет такой выбор специальности, востребованный для нашего нефтегазового, промышленного региона, то ребята эти вернутся. Потому что здесь отличные возможности для самореализации рассказал Артюхов

Он привел в пример проекты, связанные с добычей нефти, и отметил их востребованность. Среди них — проекты по разработке нефтяных оторочек, ачимовских залежей, а также новые открытия месторождений.