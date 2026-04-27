Николаев: креативная экономика и IT-сфера – новые направления развития Якутии Глава Якутии Николаев сообщил о развитии сферы IT в тесной связке со "Сбером"

Москва27 апр Вести.В Якутии, помимо добычи полезных ископаемых, сегодня развиваются направления креативной экономики, информационных технологий и искусственного интеллекта, отметил глава республики Айсен Николаев в интервью ИС "Вести".

По его словам, за последние годы регион достиг больших успехов в этих сферах, в том числе благодаря тесному сотрудничеству со "Сбером".

Вместе с тем, конечно же, мы развиваем и другие направления, в первую очередь креативную экономику, направления, связанные с информационными технологиями, с работой в таких новых отраслях, как использование и создание продуктов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). И здесь, конечно, мы сильно продвинулись вперед за последние годы благодаря очень тесному сотрудничеству нашего региона со "Сбером", с нашим главным партнером в этом технологическом развитии рассказал Николаев

Также он сообщил, что Якутия еще долгие годы останется мощной базой для обеспечения сырьевой и экономической безопасности России.