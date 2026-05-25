В Якутии было построено более 123 объектов здравоохранения за последние годы Николаев: система здравоохранения Якутии совершила колоссальный рывок вперед

Москва25 мая Вести.За последние годы в Якутии было построено свыше 123 объектов здравоохранения, что свидетельствует о колоссальном рывке в этой сфере, рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Глава региона назвал увеличение продолжительности жизни в Якутии одним из главных достижений за последние годы. Средняя продолжительность жизни в республики превысила 75 лет, это выше среднероссийского показателя.

Здесь огромную роль сыграли национальные проекты президента Владимира Путина в области здравоохранения. Материально-техническая база здравоохранения Якутии за последние несколько лет совершила колоссальный рывок вперед. Построено и введено [в эксплуатацию] свыше 123 объектов здравоохранения за последние годы сказал Николаев

Он уточнил, что речь не только про фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В Якутии также функционируют крупнейшие на Дальнем Востоке кардиологический и онкологический центры.

Введение кардиологического центра в 2022 году сегодня нам уже позволило снизить смертность от инфарктов и инсультов более чем на 25%. А по вводу онкологического диспансера, это нам позволило сегодня уже почти 50% онкологических заболеваний выявлять на самой ранней стадии. Еще совсем недавно это, к сожалению, было в районе 30% отметил губернатор

Николаев добавил, что большим достижением для региона также является увеличение количества долгожителей, которым больше 100 лет. И власти Якутии ставят перед собой задачу не только увеличить продолжительность жизни, но и проводить программы активного долголетия.