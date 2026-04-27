Николаев: Якутия еще долгие годы будет мощной сырьевой базой России Глава Якутии напомнил о важности региона в обеспечении сырьевой безопасности РФ

Москва27 апр Вести.Якутия еще долгое время будет мощной базой для обеспечения сырьевой безопасности России. Об этом глава Республики Саха Айсен Николаев заявил в интервью информационной службе "Вести".

Он напомнил, что добываемые в Якутии полезные ископаемые сегодня служат мощным фундаментом для экономики страны.

Якутия еще долгие годы и десятилетия будет мощной базой для обеспечения сырьевой безопасности нашей страны, для обеспечения ее экономического суверенитета, технологического суверенитета. Еще раз напомню, что Якутия – это мировой лидер по добыче алмазов. Мы занимаем второе место в стране по добыче золота, угля, выходим уже на первое место по добыче серебра, занимаем пятые места по добыче нефти и газа сообщил Николаев

Ранее были названы регионы – лидеры России по запасам серебра. Основная их доля - 83% - приходится на Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Всего на государственном балансе России числится около 122,8 тысячи тонн серебра.