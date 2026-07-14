В Якутии скоро займутся разработкой Томторского месторождения Николаев рассказал Путину о планах по разработке Томторского месторождения

Москва14 июл Вести.В Якутии в скором времени займутся разработкой Томторского месторождения редкоземельных металлов в Якутии, рассказал глава республики Айсен Николаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он доложил главе государства, что в Якутии стартовала программа освоения месторождений дефицитных видов сырья.

Хочу сказать, что Томторское месторождение редкоземельных металлов сейчас вошло в периметр "Роснефти". И сейчас, я думаю, что мы в очень тесном сотрудничестве, в том числе, может быть, и с компанией "АЛРОСА", которая исторически в том районе работает, я думаю, что скоро уже двинемся вперед в этом вопросе сказал Николаев

Глава Якутии также отметил, что регион находится на первом месте в стране по добыче серебра, на втором месте – золота.