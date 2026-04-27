Николаев: Якутия хочет стать лидером в области работы с ИИ в РФ Айсен Николаев выразил желание вывести Якутию в лидеры в области ИИ

Москва27 апр Вести.Республика Саха Якутия намерена приблизиться к регионам-лидерам в области работы с искусственным интеллектом ИИ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава региона Айсен Николаев.

Он отметил, что сейчас республика активно движется вперед в этом направлении.

Здесь мы ставим перед собой амбициозные задачи. Мы хотим становиться и становимся лидерами в области работы с искусственным интеллектом в стране. Конечно, нам еще очень далеко до наших лидеров-регионов, но вместе с тем мы уверенно идем вперед рассказал Николаев

Он добавил, что сейчас эти задачи активно реализуются в самых разных отраслях: от борьбы с кибермошенничеством до облегчения труда муниципальных служащих.

Это те проекты, которые сегодня уже реализуются в самых разных отраслях, начиная от борьбы с кибермошенничеством - очень актуальная, к сожалению, сегодня тема, которой надо реально заниматься, - заканчивая уже вопросами, скажем так, облегчения труда муниципальных служащих. Поэтому я считаю, что искусственный интеллект мы в республике внедряем для того, чтобы не просто там достичь каких-то технологических результатов, хотя это тоже, безусловно, важно, но и чтобы улучшалась жизнь людей подчеркнул он

Ранее президент – председатель правления ПАО "ВТБ" Андрей Костин назвал искусственный интеллект (ИИ) основой технологического суверенитета России. По его словам, Россия входит в тройку стран, которая занимается созданием больших языковых моделей.