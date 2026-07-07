Москва7 июл Вести.Принятый Госдумой РФ в первом чтении по инициативе партии "Единая Россия" законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) создаст условия для укрепления цифрового суверенитета страны. Такое мнение на пленарном заседании выразил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Перед страной, отметил он, стоит сложная задача – регулировать технологии ИИ так, чтобы не мешать российским разработчикам, которые участвуют в мировой гонке за лидерство.

По словам Боярского, технологии искусственного интеллекта проникли в жизнь людей уже очень глубоко. Сейчас идет гонка не только между сервисами, но и между тремя странами: Россией, Китаем и США.

В документе предусматривается два направления развития технологий. Первое – суверенные модели ИИ, которые полностью базируются на российских технологиях и инфраструктуре. Второе направление предполагает национальные модели, которые также опираются на отечественную инфраструктуру, но при необходимости смогут использовать лучшие мировые технологические решения.

Как подчеркнул Боярский, еще одним приоритетом станет расширение доступа к данным. Развитие современных моделей напрямую зависит от объема и качества информации, используемой для их обучения.

Ранее вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что рассматриваемый Госдумой законопроект об искусственном интеллекте направлен исключительно на развитие технологий ИИ в России и не содержит ограничений либо запретов.