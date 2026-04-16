Медведев заявил, что России нужны суверенные решения по ИИ Медведев выступил за развитие суверенных российских решений в ИИ

Москва16 апр Вести.России необходимы как суверенные, так и доверенные решения в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы.

Его слова передает ТАСС.

Нам нужны и суверенные, и доверенные решения в этой сфере, так, чтобы не создать проблем сказал он

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта сообщил, что комиссию по координации деятельности в этой сфере возглавят вице-премьер Дмитрий Григоренко и заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.