Москва30 апрВести.Для системы образования стало большим вызовом развитие искусственного интеллекта (ИИ). В частности, речь идет о домашних заданиях. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Свое мнение по этому вопросу он высказал во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Медведев признался, что и сам часто использует искусственный интеллект, поскольку это удобно, однако, зампред Совбеза РФ также отметил, что относится к ИИ с "некоторой настороженностью".
Медведев указал, что руководит работой президиума Совета по образованию и науке и постоянно задает вопросы министру просвещения РФ Сергею Кравцовау и министру высшего образования и науки РФ Валерию Фалькову о том, как как быть с домашними заданиями, которые задают учащимся.
Вот когда я учился, это было давно, в школе, понятно, что возвращаешься, что-то там делаешь или ничего не делаешь, идешь гулять, там это зависит от предпочтений. А сейчас вот как с этим быть? Это большая проблема на самом деле для системы образования во всем миреотметил Медведев
При этом, по его мнению, отрицать, что ИИ очень сильно изменил жизнь людей, не стоит.