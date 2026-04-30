Москва30 апр Вести.Для системы образования стало большим вызовом развитие искусственного интеллекта (ИИ). В частности, речь идет о домашних заданиях. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Свое мнение по этому вопросу он высказал во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".

Медведев признался, что и сам часто использует искусственный интеллект, поскольку это удобно, однако, зампред Совбеза РФ также отметил, что относится к ИИ с "некоторой настороженностью".

Медведев указал, что руководит работой президиума Совета по образованию и науке и постоянно задает вопросы министру просвещения РФ Сергею Кравцовау и министру высшего образования и науки РФ Валерию Фалькову о том, как как быть с домашними заданиями, которые задают учащимся.

Вот когда я учился, это было давно, в школе, понятно, что возвращаешься, что-то там делаешь или ничего не делаешь, идешь гулять, там это зависит от предпочтений. А сейчас вот как с этим быть? Это большая проблема на самом деле для системы образования во всем мире отметил Медведев

При этом, по его мнению, отрицать, что ИИ очень сильно изменил жизнь людей, не стоит.