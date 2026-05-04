Москва4 мая Вести.Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) не позволит добиться целей, которые ставятся перед образованием в настоящее время, поскольку существует риск фальсификации знаний. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Сергей Михеев.

По его словам, сейчас перед образованием стоят главные задачи - прорывы и подготовка квалифицированных и серьезных кадров, однако, бездумное использование ИИ может привести к появлению фиктивных специалистов.

Мы говорим: "Перед нами очень серьезные задачи, нам нужно совершать прорывы, нам нужны очень, так сказать, серьезные специалисты и прочее-прочее". Но если мы это констатируем, значит, надо и к процессу образования подходить соответствующим образом. Если мы видим, как внедрение, бездумное внедрение искусственного интеллекта приводит к фальсификации знаний, тогда не надо быть большим академиком, чтобы экстраполировать ситуацию чуть-чуть вперед и сказать: "Вот если вы сейчас это сюда внедрите, то будет огромное количество фиктивных специалистов. А кто же будет осуществлять те прорывы, о которых вы говорите?" Ну это же противоречие очевидное. Просто очевидное. Значит, надо найти суверенную золотую середину в этом деле выразил свое мнение Михеев

Также он добавил, что внедрение ИИ способствует фальсификации знаний и снижению количества учителей и деградации их как специалистов.

Внедрили вы везде этот самый искусственный интеллект, например, образование. Дальше. Значит, студенты и школьники массово фальсифицируют знания, а преподаватели просто исчезают. Зато как хорошо сэкономили деньги на преподавателях доложили наверх, что, так сказать, у нас тут экономия бюджета, проблема образования решена, она решена только на бумажке. А дальше, через там, условно говоря, пять-семь-десять лет, вы получите деградацию преподавательского состава, потому что его заменяют непонятно чем и фиктивных специалистов сказал политолог

Ранее заслуженный учитель РФ Александр Снегуров высказался по поводу ИИ на экзаменах. По его мнению, это поможет решить проблему с нехваткой преподавателей, но никогда их не заменит.