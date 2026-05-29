Москва29 мая Вести.Российской системе образования необходима единая концепция использования и развития искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение выразил заместитель директора Института развития цифрового образования МПГУ Юрий Браун в интервью ИС "Вести".

Технологии ИИ стали неотъемлемой частью жизни, но далеко не каждый умеет их грамотно применять. Зачастую злоупотребляют умными ассистентами именно дети.

Мы не должны отрицать, что эта технология уже есть, и предотвратить ее использование мы уже не можем. Она уже существует, и дети гораздо быстрее адаптируются к ней, чем мы, взрослые. Наша задача — объяснить, как с этим работать, чтобы не навредить. И, безусловно, нам не хватает единой концепции по развитию искусственного интеллекта в системе образования отметил Браун

В России разрабатывают учебники по ИИ для старших классов, сообщили в Минпросвещения. Пособия базового уровня готовятся совместно с РАН, а углубленного — с Московским физико-техническим институтом. Ожидается, что они будут введены в 2027 году. Однако в школьной программе ИИ появится уже с 1 сентября 2026-го.

Ранее заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что искусственный интеллект находится в приоритете у государства при развитии IT-отрасли.