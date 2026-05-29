Эксперт дал совет, как приучать ребенка к использованию ИИ Эксперт Бекларян: внедрять ИИ в жизнь ребенка надо через творческое начало

Москва29 мая Вести.Воспитывать коммуникацию с искусственным интеллектом (ИИ) и другими современными технологиями нужно с юных лет, и делать это следует через творческую составляющую, рассказал соавтор углубленного учебника по информатике для старших классов, доцент НИУ ВШЭ Армен Бекларян в интервью ИС "Вести".

Эксперт поделился своим опытом внедрения ИИ в жизнь ребенка. Он познакомил свою дочь с моделью, которая генерирует музыку, и теперь девочка сочиняет песни, используя современные технологии.

Мне кажется, заход на тему искусственного интеллекта в нашей жизни надо начинать с творческого начала ребенка, который ему близко и понятно. И надо показать, насколько ИИ помогает тебе творить. Следующим моментом надо поднять вопрос, а как машина так умеет делать? И переходить уже действительно к некоторой матчасти, к некоторой базе с рассказом о том, как ИИ видит окружающий мир. И уже только после этого мы поднимаем вопрос сложных технических аспектов, которые за этим скрываются, вместе с набором действительно инструкций по грамотному применению ИИ сказал Бекларян

Он подчеркнул, что в современном мире дети быстрее взрослых осваивают технологии, однако им нужно помочь научиться их использовать, рассказывая в том числе о рисках.

В России разрабатывают учебники по ИИ для старших классов, сообщили в Минпросвещения. Пособия базового уровня готовятся совместно с РАН, а углубленного – с Московским физико-техническим институтом. Ожидается, что они будут введены в 2027 году. Однако в школьной программе ИИ появится уже с 1 сентября 2026-го.

