Учебники будущего: как используют ИИ в новых пособиях Соавтор учебника по информатике и ИИ рассказал о преимуществах новых пособий

Москва29 мая Вести.Соавтор углубленного учебника по информатике для старших классов и пособия по искусственному интеллекту (ИИ), доцент НИУ ВШЭ Армен Бекларян в интервью ИС "Вести" рассказал, как новые технологии помогут школьникам в обучении.

По мнению эксперта, ИИ не способен заменить "живого" учителя так же, как и конкурировать с разработчиками учебников. Он рассказал о ряде преимуществ пособия по информатике.

Само по себе содержание учебника является человечески уникальным. То есть подобную подборку я, наверное, не сумел бы прогнозировать как выдачу ни у одной языковой модели. Следующий момент. Каждый параграф приземлен на набор кейсов, которые дают возможность представить то, о чем говорится, на конкретном примере объяснил Бекларян

Однако ИИ может стать наставником и ментором для ученика: помочь сделать домашнее задание, задавая наводящие вопросы, посоветовать дополнительные источники или даже выстроить индивидуальную траекторию обучения, рассказал доцент НИУ ВШЭ.

Помимо самого учебника, мы при помощи ИИ даем возможность взаимодействовать с этим учебником интерактивно. То есть у него будет цифровая копия, где уже мы получаем возможность, например, быстрой эргономики и по содержанию перемещения между главами, контекстный поиск. Самое главное – школьник может задать вопрос к учебнику. И за счет того, что сам учебник является результатом агрегации, сбора огромного количества проверенных и качественных первоисточников, то модель учебника и дообученный на множестве различного сорта источников ресурс позволят ответить на дополнительный вопрос школьника, даже выходящий за рамки формального текста, который отображен на этих страницах отметил Бекларян

Он также подчеркнул, что не нужно бороться с современными технологиями, нужно учиться грамотно их использовать. И эти знания нужно прививать с юных лет.