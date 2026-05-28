Путин: у России есть преимущества для развития искусственного интеллекта

Москва28 мая Вести.У России есть преимущества в сфере развития искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане.

За лидерство в этой области (в области ИИ — Прим. ред.) уже и разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций. И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определенные конкурентные преимущества отметил российский лидер

По словам президента, в РФ не только отдают себе отчет в том, насколько важны эти знания и возможности, но и осознают риск внедрения такого рода технологий и располагают интеллектуальным потенциалом в данной области.

Ранее сообщалось, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики.