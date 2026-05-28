Путин предложил провести в России встречу по развитию ИИ в 2027 году

Москва28 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин предложил провести в России в 2027 году встречу по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ).

Президент выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, затронув тему развития ИИ.

Он отметил, что по инициативе России учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации и создан альянс в сфере ИИ, эти инициативы объединяют ведущих экспертов и деловые круги из многих стран.

Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту сказал глава государства

По его словам, на встрече можно обсудить взаимодействие по теме развития суверенных моделей искусственного интеллекта, вопросы адаптации технологий под локальные нужды и создание связанной инфраструктуры вычислительных мощностей.

Он назвал вопрос ИИ многогранным и требующим обсуждения на международных площадках.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что по итогам форума главы государств примут совместное заявление о развитии и широком внедрении ИИ-технологий в странах ЕАЭС.