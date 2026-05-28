Москва28 маяВести.Россия инициировала создание международного альянса в области искусственного интеллекта, также учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Такое заявление он сделал в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Казахстане.
Российский лидер уточнил, что эти структуры объединили деловые, научные и академические круги из многих заинтересованных стран.
Также президент предложил провести в 2027 году встречу в России на высоком уровне по искусственному интеллекту, в частности, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей ИИ.
Путин 27 мая прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент России участвует в мероприятиях Высшего евразийского экономического совета.