Путин: по инициативе России создан международный альянс в области ИИ

Москва28 мая Вести.Россия инициировала создание международного альянса в области искусственного интеллекта, также учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Казахстане.

По нашей инициативе создан международный альянс в области искусственного интеллекта, учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации сказал Путин

Российский лидер уточнил, что эти структуры объединили деловые, научные и академические круги из многих заинтересованных стран.

Также президент предложил провести в 2027 году встречу в России на высоком уровне по искусственному интеллекту, в частности, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей ИИ.

Путин 27 мая прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент России участвует в мероприятиях Высшего евразийского экономического совета.