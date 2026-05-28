Москва28 мая Вести.Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект новой перспективной формой интеграционного взаимодействия.

В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров и завершения программы госвизита Владимир Путин приехал на Евразийский экономический форум.

Что же касается искусственного интеллекта, то это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия​​​. Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса отметил Владимир Путин

Президент России выступил с инициативой проведения в нашей стране в 2027 году встречи на высоком уровне по искусственному интеллекту.