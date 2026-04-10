Путин: произошло пороговое явление - люди сочли ответы ИИ за диалог с человеком

Москва10 апр Вести.В истории развития искусственного интеллекта произошло пороговое событие - ИИ удалось выдать себя за человека в общении с живыми людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

Глава государства отметил, что технологии ИИ стремительно развиваются, а интеллектуальные помощники на их основе - ИИ-агенты - становятся все более сложными.

Уже сейчас они могут не только выполнять простые команды пользователей, но и действовать автономно без участия человека, а также проводить глубокий междисциплинарный анализ по разным темам, подчеркнул он.

В прошлом году, в определенном смысле, произошло пороговое явление: подавляющее большинство участников эксперимента сочло ответы машины за диалог с живым человеком, за диалог с собеседником. То есть эти агенты доказали свою способность имитировать человека, его когнитивное и даже эмоциональное поведение сказал глава государства

Ранее Владимир Путин заявил, что от развития искусственного интеллекта зависит само существование России.