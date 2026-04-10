Москва10 апрВести.Языковые модели лежат в основе суверенного развития всех сфер, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Языковые модели - это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сферподчеркнул глава государства
По его словам, только при наличии собственных ИИ-моделей Россия сможет уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность.
Путин отметил, что Россия уже обладает уникальными компетенциями в сфере ИИ, поэтому необходимо обеспечить создание и последующее развитие отечественных моделей искусственного интеллекта.
Это значит, что полный цикл их разработки и обучения должен осуществляться российскими компаниями с тем, чтобы наши инженеры могли управлять всеми параметрами таких сложных системдобавил президент
Ранее Путин поручил обеспечить внедрение ИИ в медицинскую практику.