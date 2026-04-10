Москва10 апрВести.Выступая на совещании по развитию искусственного интеллекта президент России Владимир Путин заявил, что от способности нашей страны следовать стремительным технологическим изменениям зависят ее суверенитет и само существование.
Глава государства отметил, что искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами влияет на формирование принципиально иного облика экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики, промышленности, обороны, а также безопасности.
От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государствасказал Путин
Российский лидер также указал на необходимость учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются.
Ранее Путин поручил обеспечить внедрение технологий ИИ в медицинскую практику.