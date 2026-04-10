Путин: от развития ИИ зависит само существование России

Москва10 апр Вести.Выступая на совещании по развитию искусственного интеллекта президент России Владимир Путин заявил, что от способности нашей страны следовать стремительным технологическим изменениям зависят ее суверенитет и само существование.

Глава государства отметил, что искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами влияет на формирование принципиально иного облика экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики, промышленности, обороны, а также безопасности.

От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства сказал Путин

Российский лидер также указал на необходимость учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются.

Ранее Путин поручил обеспечить внедрение технологий ИИ в медицинскую практику.