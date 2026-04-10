Москва10 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин поручил создать комплексную систему продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки. Об этом российский лидер заявил во время совещания по вопросам развития технологий ИИ.

Это создание комплексной системы продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки. Развитие сотрудничества в этой важнейшей сфере с нашими партнерами по СНГ, по ШОС, по БРИКС сказал Путин

Также президент отметил, что Россия должна развивать собственные решения в области ИИ для сохранения национальных обороны и безопасности.