Путин во время визита в Казахстан оценит развитие ИИ в рамках ЕАЭС

Москва26 мая Вести.Президент России Владимир Путин во время своего визита в Казахстан даст оценку текущему развитию искусственного интеллекта (ИИ) в мире и в пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Визит Путина в Казахстан пройдет с 27 по 29 мая. Президент России прибудет в Казахстан по приглашению его коллеги Касым-Жомарта Токаева. Также 28 мая в Астане пройдет Евразийский экономический форум с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза. На следующий день запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Что касается нашего президента, то в своем выступлении он даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках Евразийского экономического союза, сформулировав заведения, ориентированные на дальнейшее углубление интеграции и повышение конкурентоспособности ЕАЭС в данной сфере. Естественно, он расскажет и о предпринимаемых в России усилиях в плане внедрения технологий искусственного интеллекта. сказал Ушаков

Также, по словам помощника президента, планируется, что по итогам форума главы государств примут совместное заявление о развитии и широком внедрении ИИ-технологий в странах ЕАЭС.