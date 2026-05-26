Москва26 маяВести.Россия и Казахстан реализуют флагманский проект в области мирного атома, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Конечно, флагманский проект в области мирного атома - это строительство при участии "Росатома" первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиямсказал он
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом с 27 по 29 мая. В ходе переговоров лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей.
Кроме того, в Астане 28 мая пройдет Евразийский экономический форум, а на следующий день - заседание высшего Евразийского экономического совета.