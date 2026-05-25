Путин и Токаев обсудят развитие союзнических отношений на переговорах в Астане

Москва25 мая Вести.Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе предстоящих переговоров в Астане рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Согласно сообщению, Путин посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению Токаева с 27 по 29 мая.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией сообщили в пресс-службе Токаева

Также 28 мая в Астане пройдет Евразийский экономический форум с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза. На следующий день запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Казахстан Алексей Бородавкин сообщил, что в рамках визита Путина в Астану большая часть времени будет посвящена личному общению между лидерами.