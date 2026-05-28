Путин: Россия понимает и возможности, и риски внедрения ИИ

Москва28 мая Вести.Россия осознает как возможности, которые дает искусственный интеллект (ИИ), так и риски от внедрения данных технологий. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

Мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий (речь об ИИ. – Прим. ред.) сказал глава государства

Кроме того, Путин, в частности, заявил о реальности сценария, когда миллионы людей в мире будут вынуждены поменять профессию из-за ИИ.

По его словам, вопрос, связанный с искусственным интеллектом, многогранный и нуждается в комплексном рассмотрении, в том числе на международных площадках.