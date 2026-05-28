Путин рассказал, возможно ли, что миллионам придется менять работу из-за ИИ

Москва28 мая Вести.Сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены поменять профессию из-за искусственного интеллекта (ИИ), реален. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

Глава государства указал на то, что рынок труда перестраивается.

Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности сказал российский лидер

По словам Путина, могут исчезнуть "целые профессии".

В настоящее время президент РФ находится в Казахстане с государственным визитом, сроки - с 27 по 29 мая​​​.