ИИ – партнер учителей: как современные технологии могут упростить обучение Эксперт Бекларян рассказал, как ИИ может помочь учителям в школах

Москва29 мая Вести.Искусственный интеллект (ИИ) может помочь снять с учителей лишнюю бюрократическую нагрузку, а также позволит ученикам закрепить полученную на уроке информацию, рассказал соавтор углубленного учебника по информатике для старших классов, доцент НИУ ВШЭ Армен Бекларян в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, одна из важных ролей ИИ в школе – снять лишнюю нагрузку с учителей, в том числе бюрократическую, которая освободит время, например, на обучение и повышении квалификации самих преподавателей.

Давайте уберем бюрократию бесконечную, которая преследует преподавателя, особенно начальных классов. Там перегруз вообще катастрофичный. Высвобождается время и ИИ становится партнером. И в этом партнерстве преподаватель, во-первых, растет сам, во-вторых, высвобождает свободное время, в-третьих, получает помощь в индивидуальной оценке своих школьников отметил Бекларян

Он подчеркнул, что ИИ может стать наставником и ментором для учеников. Технологии могут помочь школьнику закрепить пройденный материал, посоветовать дополнительные источники и сформировать индивидуальную траекторию обучения.

Что еще очень важно, это выстраивание индивидуальной образовательной траектории. У ИИ может быть огромная насмотренность на то, как выстраивался путь отдельно взятого школьника… Мое глубокое убеждение, что "живой" учитель никуда не уйдет в контексте школы. По поводу университета и более высших ступеней образования, дискуссионно, обсуждаемо считает доцент НИУ ВШЭ

Школьники и студенты могут использовать ИИ для решения домашней работы и различных контрольных материалов. В этом случае, по мнению эксперта, можно вернуться к практике устных экзаменов.