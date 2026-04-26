Москва26 апр Вести.Домашние задания являются важной частью учебно-воспитательного процесса, поэтому их нельзя отменять даже из-за популяризации инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Опытный педагог всегда распознает, делал ли школьник работу самостоятельно. Об этом заявил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

В беседе с NEWS.ru он выступил против инициативы по отмене домашних заданий по причине того, что школьники стали часто использовать ИИ для их выполнения.

На кого это рассчитано? Опять на лентяев, на тех, кто оторван от школы. Им не нужно дополнительного разрешения не делать или не задавать домашние задания — они и так их не выполняют пояснил Снегуров

По мнению учителя, ИИ не способен развить эрудицию ребенка, однако его можно применять в образовательном процессе в правильном русле. Он также призвал разнообразить форму домашних заданий для большей ориентации на личность ученика.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин указал на проблему распространенности инструментов ИИ среди школьников. По его словам, ученики могут с помощью телефона сфотографировать домашнее задание и получить через нейросеть полный ответ за считанные минуты.