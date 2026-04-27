Рособрнадзор опроверг утверждения о планах отменить домашние задания в школах

В Рособрнадзоре раскрыли, что предлагается сделать с домашними заданиями Рособрнадзор опроверг утверждения о планах отменить домашние задания в школах

Москва27 апр Вести.Глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг сообщения об отмене домашних заданий в школе. Его комментарий размещен на канале ведомства в мессенджере МАХ.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что в Рособрнадзоре якобы обсуждают вопрос целесообразности домашних заданий в школе в связи с распространением нейросетей.

В посте Рособрнадзора сказано, что ведомство не объявляло об отмене домашних заданий.

Речь идет о необходимости трансформировать их (домашние задания. – Прим. ред.) с учетом современных технологических достижений сообщил Музаев

По его словам, среди школьников стало распространенным делать уроки с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Музаев добавил, что это не приносит ученику нужного эффекта, а учителю не дает оценить уровень освоения учебного материала школьником.

Ранее Рособрнадзор определил правила сдачи ЕГЭ-2026.

В свою очередь глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести" сообщал о временных нормативах для выполнения школьниками домашних заданий.

Депутат Госдумы Яна Лантратова выражала мнение, что школа должна быть основой подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а не домашние задания.