Москва23 апрВести.Единый государственный экзамен в ближайшее время не отменят, а альтернативная модель поступления в вузы может появиться не раньше чем через десятилетие. Об этом ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10сказал Музаев
Он подчеркнул, что нынешняя модель ЕГЭ, при всех ее недостатках, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.
По его словам, ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов. "Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?" — задал вопрос глава ведомства.