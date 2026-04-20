В будущем ЕГЭ можно будет отменить, благодаря ИИ Музаев: в будущем функцию ЕГЭ может исполнять искусственный интеллект

Москва20 апр Вести.В будущем развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может позволить отказаться от сдачи экзаменов. Нейросеть будет анализировать данные за 11 лет обучения и рекомендовать выпускнику подходящие программы высшего образования. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В интервью "Ведомостям" он пояснил, что в настоящее время ни одна страна в мире не смогла найти альтернативу проведению экзаменов и отбору лучших в системе образования. Однако Музаев допустил, что в будущем выпускникам школ необязательно будет сдавать ЕГЭ, чтобы поступить в университет.

Речь о том, что ИИ, анализируя 11 лет обучения – оценки, динамику, контрольные, – мог бы определить предпочтения ребенка. И, условно, в рамках приемной кампании XXI века университет мог бы сам направить ему приглашение пояснил Музаев

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что он вовсе не предлагает заменить ЕГЭ искусственным интеллектом здесь и сейчас. Но современные цифровые технологии уже применяются при проведении экзамена. Например, задания с кратким ответом проверяются автоматически. Сейчас ведомство исследует, можно ли применять ИИ для проверки развернутых творческих ответов.

Мы исследуем возможности ИИ в проверке и развернутых ответов, присматриваемся, но пока наши специалисты считают, что уровень качества проверки с использованием ИИ, по крайней мере применительно к нашему экзамену, еще недостаточный. рассказал Музаев

Ранее Рособрнадзор утвердил регламент проведения ЕГЭ в 2026 году. Основная волна сдачи экзамена начнется с 1 июня. Среди первых испытаний выпускников ждут задания по химии, литературе и истории.