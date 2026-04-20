Москва20 апрВести.В Рособрнадзоре ведется работа над развитием практической части экзаменов для школьников. Обсуждается возможность проведения таких испытаний в течение учебного года, а не в основной период сдачи ОГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В интервью изданию "Ведомости" он рассказал о процессе внедрения практической части экзаменов.
Практическую часть можно проводить не обязательно в июне, а в течение года – например, начиная с весны, в сертифицированных лабораториях, в том числе при вузахпояснил Музаев
Он также уточнил, что в ведомстве не торопятся переносить опыт проведения практических экзаменов в рамках ОГЭ на выпускников 11-х классов. Это повлекло бы повышение финансовой нагрузки на школы, также возникают вопросы по безопасности проведения.
Мы не должны загонять систему в стресс, поэтому переход должен быть мягким. Не нужно спешить и объявлять, что с такого-то года все начнется. Мы только начинаем – это первые подходы, обсуждение, апробация моделей. Поэтому давайте не будем ускорятьсясчитает Музаев
Ранее стало известно, что в российских школах изменят экзамен по истории для девятиклассников. В рамках допуска к ОГЭ ученики должны будут сдать устный экзамен. Изменения вступятся в силу в 2027–2028 учебном году.