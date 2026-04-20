Музаев: устный экзамен по истории не должен стать шоком для учителей и учеников

Москва20 апр Вести.Устный экзамен по истории в рамках допуска к Основному государственному экзамену (ОГЭ) будет проводиться в феврале. Его сложность будет "адекватной". Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В интервью "Ведомостям" он рассказал, что история отличается от прочих предметов тем, что имеет единую программу и учебные материалы. На основе этого можно будет сформировать задание из тем, которые уже пройдены учениками по всей стране к моменту сдачи экзамена.

В любом случае, когда мы впервые вводим что-то новое – как, например, компьютерный экзамен по информатике, – уровень сложности всегда стараемся делать адекватным. Это нужно, чтобы экзамен для учителей и ребят не стал шоком и краш-тестом пояснил Музаев

Ранее Минпросвещения РФ заявило, что девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории с учебного года, который начнется в сентябре 2027 года.