В Рособрнадзоре высказались об устном экзамене по истории для 11-х классов Рособрнадзор: планов по введению устного экзамена по истории в 11 классе нет

Москва21 мая Вести.Планов по введению обязательного устного экзамена по истории для учеников одиннадцатых классов к настоящему моменту нет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире на Радио РБК.

По его словам, сейчас ведомство не обсуждает этот вопрос.

Таких планов нет.... Все эксперты и со стороны Минпросвещения, со стороны учительского сообщества, со стороны академий, значит, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов у нас достаточно сказал Музаев

Ранее Музаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным объявил, что с 2028 года российские девятиклассники начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории.