Москва21 маяВести.Планов по введению обязательного устного экзамена по истории для учеников одиннадцатых классов к настоящему моменту нет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире на Радио РБК.
По его словам, сейчас ведомство не обсуждает этот вопрос.
Таких планов нет.... Все эксперты и со стороны Минпросвещения, со стороны учительского сообщества, со стороны академий, значит, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов у нас достаточносказал Музаев
Ранее Музаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным объявил, что с 2028 года российские девятиклассники начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории.