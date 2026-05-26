В следующем учебном году ВПР школьники будут писать с 19 апреля по 21 мая

Москва26 мая Вести.Рособрнадзор утвердил состав участников, сроки и продолжительность проведения всероссийских проверочных работ в школах в 2026/2027 учебном году, их проведут с 19 апреля по 21 мая, передает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

Продолжительность работы - один или два урока по 45 минут каждый.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что планов по введению обязательного устного экзамена по истории для учеников одиннадцатых классов к настоящему моменту нет.