Москва15 апр Вести.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердила порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно утвержденным нормам, участники экзамена обязаны выполнять все задания исключительно самостоятельно. В ходе экзамена запрещается общение с другими учениками, а также хранение при себе мобильных телефонов, фото-, аудио- и видеоустройств, компьютерной техники, справочных материалов и любых записей.

Личные вещи экзаменуемых должны быть размещены в отведенной зоне до прохождения через стационарный металлоискатель.

Как отмечается в документе, на рабочем столе допускается наличие гелевой или капиллярной ручки с черными чернилами, удостоверения личности, разрешенных предметных материалов, а при необходимости — лекарств, бутылки воды и продуктов питания.

При выходе из аудитории экзаменуемые обязаны оставлять на рабочем столе бланки заданий, черновики и письменные принадлежности. Вынос или фотографирование материалов категорически запрещены.

За нарушение установленного порядка участник будет удален из пункта проведения экзамена. Протокол о нарушении составят в двух экземплярах в штабе ППЭ. Один экземпляр выдадут самому экзаменуемому, второй направит в Государственную экзаменационную комиссию.

В случае получения неудовлетворительной оценки по обязательным предметам — русскому языку или математике — выпускник получит возможность повторно сдать экзамен в резервные сроки.

Основная волна ЕГЭ стартует 1 июня испытаниями по истории, литературе и химии. Резервные дни запланированы на 22–25 июня. Дополнительно 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов.

Ранее сообщалось, что досрочный период ЕГЭ стартовал 20 марта в 70 регионах России.