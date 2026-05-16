Москва16 маяВести.Правила заполнения бланков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год утверждены Рособрнадзором. Такую информацию опубликовало агентство РИА Новости, ознакомившись с документом.
В документе сказано, что для всех бланков допустимо использование только черной гелевой или капиллярной ручки. Строго запрещены карандаш, цветные ручки, замазка и ластик.
В правилах особое внимание уделено точному копированию символов с образца. Участнику нужно будет постараться точно воспроизвести буквы и цифры строго.
Кроме того, каждое поле в бланке нужно заполнять строго с первой клетки.
Также в материале сказано, что нужно строго следовать инструкциям по выполнению экзаменационной работы, указанным в контрольных измерительных материалах.
На бланке не должно быть пометок, содержащих данные о личности участника экзамена. В целом запрещены какие-либо пометки вне полей или в полях, заполненных типографским способом, не относящиеся к содержанию полей бланков.
Уточняется также, что оборотные стороны бланков не заполняются.
