Замазка и ластик под запретом: утверждены новые правила заполнения бланков ЕГЭ Рособрнадзор утвердил новые правила заполнения бланков ЕГЭ

Москва16 мая Вести.Правила заполнения бланков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год утверждены Рособрнадзором. Такую информацию опубликовало агентство РИА Новости, ознакомившись с документом.

В документе сказано, что для всех бланков допустимо использование только черной гелевой или капиллярной ручки. Строго запрещены карандаш, цветные ручки, замазка и ластик.

В правилах особое внимание уделено точному копированию символов с образца. Участнику нужно будет постараться точно воспроизвести буквы и цифры строго.

Кроме того, каждое поле в бланке нужно заполнять строго с первой клетки.

Также в материале сказано, что нужно строго следовать инструкциям по выполнению экзаменационной работы, указанным в контрольных измерительных материалах.

На бланке не должно быть пометок, содержащих данные о личности участника экзамена. В целом запрещены какие-либо пометки вне полей или в полях, заполненных типографским способом, не относящиеся к содержанию полей бланков.

Уточняется также, что оборотные стороны бланков не заполняются.

Уточняется также, что оборотные стороны бланков не заполняются.