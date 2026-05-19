Участников ЕГЭ могут удалить с экзамена за шпаргалки и вынос материалов

Москва19 мая Вести.Рособрнадзор определил перечень нарушений, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить с места проведения экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Согласно правилам, причиной удаления может стать несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими участниками экзамена, а также наличие при себе телефонов, фото- и видеотехники, электронных устройств, справочных материалов и письменных заметок.

Кроме того, экзамен могут прервать для сдающего, если он попытается вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы.

В документе также указано, что всем присутствующим в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам шпаргалки и другие неразрешенные предметы.

В случае нарушения составляется акт об удалении в присутствии представителей экзаменационной комиссии, организаторов и общественных наблюдателей.

Основной период ЕГЭ-2026 в России начнется 1 июня.

Ранее стало известно, что школьники могут сдать ЕГЭ повторно в ряде случаев. Например, в случае пропуска экзамена из-за ухудшения состояния здоровья, а также если при проведении ЕГЭ выпускник столкнулся с техническими нарушениями или если по обязательным предметам он получил неудовлетворительную оценку,