Повторная сдача возможна в ряде предусмотренных законодательством случаев. Это ситуации, когда выпускник не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, был вынужден покинуть аудиторию из-за ухудшения здоровья либо когда при проведении экзамена выявлены технические или организационные нарушения. Кроме того, пересдача допускается при получении неудовлетворительного результата по обязательным предметам, прежде всего по русскому языку или математике, чтобы выпускник все же мог получить аттестат отметила она

Депутат уточнила, что к уважительным причинам относится болезнь, подтвержденная справкой. При этом заявление на пересдачу рассматривает региональная экзаменационная комиссия.